Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalya kazandı.
Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yla karşılaştı.
Rakibini 234-217 mağlup eden milli takım, Avrupa şampiyonu oldu.
Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yla karşılaştı.
Rakibini 234-217 mağlup eden milli takım, Avrupa şampiyonu oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU