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Magic, talibi bol olan Ross için, ilk tur draft hakkı istiyor!

Orlando Magic forveti Terrence Ross'un birkaç NBA takımından ilgi gördüğü, Magic'in ise karşılığında bir ilk tur draft hakkı istediği söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic forveti Terrence Ross'un birkaç NBA takımından ilgi gördüğü, Magic'in ise karşılığında bir ilk tur draft hakkı istediği söylendi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Magic, tecrübeli forveti takas bloğuna koydu ve karşılığında bir draft hakkı arayışında:

"Kaynaklar, Magic'in veteran forvet Terrence Ross için yapılacak görüşmelerde ilk tur draft hakkı gibi bazı varlıklar aradığını belirttiler. Ross bu sezon 10.8 sayı ortalaması ile oynuyor ve önceki Cumartesi günü, Clippers'a karşı 22 sayı bulmuştu."

Orlando, önceki sezonun son takas gününde Nikola Vucevic ile yollarını ayırdığından beri yeniden yapılanma modunda ve Ross ise, geçen sezondan takımda kalan son oyuncuydu.

Magic, Cole Anthony, Franz Wagner ve Mo Mamba gibi genç oyunculara daha fazla oyun süresi vererek, daha fazla draft hakkı edinmeyi planlıyor.


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