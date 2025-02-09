Atletico Madrid, Alvarez'in penaltı golüyle derbide öne geçti. pic.twitter.com/XfqB4dQUVN



— Sporxtv (@sporxtv) February 8, 2025

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e eşitliği getiren golü pic.twitter.com/pXPXE8fVX8



— Sporxtv (@sporxtv) February 8, 2025

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki mücadele 1-1 tamamlandı.Atletico Madrid, karşılaşmanın 34. dakikasında VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. Konuk ekipte penaltının başına geçen Julian Alvarez, 35. dakikada Atletico Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.Alvarez'in golüyle Atletico Madrid, Real Madrid deplasmanında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.Real Madrid, soyunma odasından golle döndü. Ev sahibi ekipte Kylian Mbappe, 50. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Öte yandan Real Madrid, karşılaşma öncesi eski futbolcusu Marcelo'ya veda etti. Geçtiğimiz günlerde futbola veda eden Brezilyalı yıldız için Santiago Bernabeu'da maç öncesi tören düzenlendi.Bu sonucun ardından Real Madrid 50, Atletico Madrid 49 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.