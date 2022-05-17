Madalyaların bir yenisi de Şennur Demir'den!

Nakavtla kazandığı maçta iyi bir performans gösterdiğini aktaran milli boksör, "Biraz tedirgin çıktık çünkü artık madalya maçımızdı. Bu seviyede zayıf rakip yok. Seyircimizin desteği, inanarak çıkmamız ve aylarca süren çalışmalarımız, bize sonucu verdi. Takımıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum. İnanarak çalıştık ve madalyanın rengini ilerleyen günlerde belirleyeceğiz." diye konuştu.



Türk Milli Takımı'nın 12 sıkletin 7'sinde madalyayı garantilediğini hatırlatan Şennur, "Takım arkadaşlarımdan kazananlar da elenenler de çok iyi çalıştı. Ringde sonuna kadar mücadele ettiler ve terlerini son damlasına kadar akıttılar. Hepsini kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Türk milletini de tribünlere davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Şennur Demir, tribünden ücretsiz izlenebilen maçlara vatandaşları davet ederek, "Sayın Türkiye halkı biz sizin evladınızız. Ay-yıldızlı formayı temsil ediyoruz, milli takım sporcusuyuz. Yedi yarı final maçımız var. Finale çıkmak için mücadele vereceğiz. Bu zaferlerde sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Sizi tribünlere davul ve zurnalarla bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Milli duygularım çok fazla. Türk halkının da milli duygularının fazla olduğuna inanıyorum. Mutlaka bizi desteklemeye gelecekler." çağrısını yaptı.





Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Şennur Demir, bronz madalyayı garantiledi.Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan milli boksör, çeyrek finalde Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro ile karşılaştı.Mücadeleye iyi başlayan Şennur, ilk raundun son anlarında rakibine arka arkaya attığı yumruklarla hakemin saymasını sağladı. İlk raundu 5-0 alan milli boksör, iyi performansını ikinci rauntta da sürdürerek bu bölümü de 5-0 önde kapattı.Son rauntta da üstün bir oyun ortaya koyan Şennur, bitime 1 dakika kala rakibinin devam edemeyeceğine hükmeden hakemin kararıyla galip ilan edildi.Şennur, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri'nin ardından yarı finale yükselen 7. milli boksör oldu.Milli boksör, yarı finalde 18 Mayıs Çarşamba günü Polonyalı Lidia Maria Fidura ile karşı karşıya gelecek.