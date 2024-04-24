Maç Özeti: Panathinaikos 87-91 Maccabi Tel-Aviv

THY EuroLeague karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv deplasmanda Panathinaikos'u 91-87 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Maç Özeti: Panathinaikos 87-91 Maccabi Tel-Aviv
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23 Nisan 2024 22:37
Son güncelleme 24 Nisan 2024 00:36
THY EuroLeague Play-Off ilk maçında Maccabi Tel-Aviv deplasmanda konuk olduğu Panathinaikos'u 91-87 mağlup etti ve saha avantajını eline geçirdi.

Maccabi Tel-Aviv'de Bonzie Colson attığı 18 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından oldu.

Serinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Perşembe günü TSİ 21.15'te oynanacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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