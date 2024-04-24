Maç Özeti: Panathinaikos 87-91 Maccabi Tel-Aviv

THY EuroLeague Play-Off ilk maçında Maccabi Tel-Aviv deplasmanda konuk olduğu Panathinaikos'u 91-87 mağlup etti ve saha avantajını eline geçirdi.
Maccabi Tel-Aviv'de Bonzie Colson attığı 18 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından oldu.
Serinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Perşembe günü TSİ 21.15'te oynanacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Maccabi Tel-Aviv'de Bonzie Colson attığı 18 sayıyla galibiyetin baş mimarlarından oldu.
Serinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Perşembe günü TSİ 21.15'te oynanacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ