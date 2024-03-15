MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 80-84 Maccabi Tel Aviv

THY EuroLeague 29. hafta maçında Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Kızılyıldız'ı 84-80 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 80-84 Maccabi Tel Aviv
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15 Mart 2024 01:25
Son güncelleme 15 Mart 2024 01:27
THY EuroLeague 29. hafta maçında Kızılyıldız ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. 

Stark Arena'da oynanan maçı Maccabi Tel Aviv, 17 sayı geriden gelip 84-80 kazandı. 

Maccabi'de Bonzie Colson, 23 sayı, 5 ribaund ile takımının yıldızı oldu.

Bu sonuçla birlikte Maccabi, 16. kez kazandı. Kızılyıldız ise 19. mağlubiyetini aldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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