MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 80-84 Maccabi Tel Aviv

THY EuroLeague 29. hafta maçında Kızılyıldız ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.



Stark Arena'da oynanan maçı Maccabi Tel Aviv, 17 sayı geriden gelip 84-80 kazandı.



Maccabi'de Bonzie Colson, 23 sayı, 5 ribaund ile takımının yıldızı oldu.



Bu sonuçla birlikte Maccabi, 16. kez kazandı. Kızılyıldız ise 19. mağlubiyetini aldı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



