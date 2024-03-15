MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 80-84 Maccabi Tel Aviv

THY EuroLeague 29. hafta maçında Kızılyıldız ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.
Stark Arena'da oynanan maçı Maccabi Tel Aviv, 17 sayı geriden gelip 84-80 kazandı.
Maccabi'de Bonzie Colson, 23 sayı, 5 ribaund ile takımının yıldızı oldu.
Bu sonuçla birlikte Maccabi, 16. kez kazandı. Kızılyıldız ise 19. mağlubiyetini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Stark Arena'da oynanan maçı Maccabi Tel Aviv, 17 sayı geriden gelip 84-80 kazandı.
Maccabi'de Bonzie Colson, 23 sayı, 5 ribaund ile takımının yıldızı oldu.
Bu sonuçla birlikte Maccabi, 16. kez kazandı. Kızılyıldız ise 19. mağlubiyetini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ