Lyon'un Kerem Aktürkoğlu kararı

Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esti... 23 yaşındaki oyuncu 2 gol atarak zorlu maça damgasını vurdu.



Karşılaşmayı takip eden Fransız devi Olimpik Lyon'un şef scoutu Benoit Cheyrou, harika performansı nedeniyle Kerem'e tam not verdi. Fransız ekibinin sezon sonunda yetenekli oyuncu için Galatasaray yönetimi ile temasa geçmeyi planlıyor.



GALATASARAY NE KADAR İSTEYECEK?



Bu sezon gol sayısını 8'e çıkaran Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre genç oyuncunun piyasa değeri ise 11 milyon euroya çıktı.



Sarı-kırmızılı yönetim ise Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli bekliyor. Lyon'un dışında bazı Alman ve İtalyan ekipleri de Kerem ile ilgileniyor.



Süper Lig kariyerinin ilk kafa golünü Beşiktaş'a atan Kerem Aktürkoğlu, Albert Riera'dan (Ocak 2013) bu yana Siyah-Beyazlı ekibin filelerini bu şekilde havalandıran ilk Galatasaray oyuncusu oldu.







