Lyon deplasmanda kötü gidişi durduramadı

Fransa Ligue 1, 14. hafta karşılaşmasında Olimpik Lyon deplasmanda konuk olduğu Lens'e 3-2 mağlup oldu.



Olimpik Lyon'un gollerini 15 ve 72. dakikalarda Jake O'Brien, Lens'in gollerini ise 26. dakikada Wesley Said ile 52 ve 74. dakikalarda Przemyslaw Frankowski kaydetti.



Ayrıca Lens'de Florian Sotoca 90. dakikada kırmızı kart gördü.



Olimpik Lyon bu mağlubiyetle birlikte 7 puanda son sırada kaldı. Lens ise 22 puana yükseldi.



Olimpik Lyon bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Marsilya'ya konuk olurken, Lens'de deplasmanda Montpellier ile karşılaşacak.





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