Luyindama talip arıyor

Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmeyen Luyindama, kendisine Süper Lig'den talip arıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luyindama talip arıyor
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09 Temmuz 2023 12:09
Kamp kadrosunda yer almayan ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Geçen sezonu Antalya'da kiralık geçiren 29 yaşındaki oyuncu yine Süper Lig'den talip arıyor.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luyindama gidecek takım bulamaz ise yollar karşılıklı anlaşmayla ayrılacak.

SEZON PERFORMANSI 

Luyindama geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da sadece 5 karşılaşmada görev almıştı. 

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