Luyindama talip arıyor

Kamp kadrosunda yer almayan ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Geçen sezonu Antalya'da kiralık geçiren 29 yaşındaki oyuncu yine Süper Lig'den talip arıyor.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luyindama gidecek takım bulamaz ise yollar karşılıklı anlaşmayla ayrılacak.
SEZON PERFORMANSI
Luyindama geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da sadece 5 karşılaşmada görev almıştı.
Geçen sezonu Antalya'da kiralık geçiren 29 yaşındaki oyuncu yine Süper Lig'den talip arıyor.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luyindama gidecek takım bulamaz ise yollar karşılıklı anlaşmayla ayrılacak.
SEZON PERFORMANSI
Luyindama geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da sadece 5 karşılaşmada görev almıştı.