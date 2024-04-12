Lukas Fabianski: 'İki çok kolay gol yedik'

West Ham United'ın başarılı kalecisi Lukas Fabianski, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bayer Leverkusen'e 2-0 kaybetmeleri sonrası konuştu.



Kolay goller yediklerini söyleyen Polonyalı kaleci, şu sözleri sarf etti;



"Hayal kırıklığına uğradım. 80 dakika boyunca çok çalıştık ve duran toplardan iki gol yedik. Genelde duran topları savunmak bizim en güçlü yanımızdır ama rakibin de hakkını vermek lazım çünkü tüm maç boyunca zorladılar. Asıl hayal kırıklığı yaratan şey ise ikinci golü yemiş olmamız. Bu onlara biraz daha fazla güven verdi. Pes etmeyeceğiz. İkinci maçta inanmalı ve karşılık vermeliyiz. Enerjimizin tükendiğini söyleyemem. İki takım da elinden geleni yaptı. Sonunda iki duran toptan kolay goller yedik. Çok fazla boş alanı vermişiz gibi hissettim. İnanmak zorundayız. Evimizde gerçekten iyi bir karnemiz var. Freiburg maçında güçlü bir şekilde karşılık verdik. Bunlar özel büyülü geceler ve umarım ikinci ayak da aynı şekilde olur."

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