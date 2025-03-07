Los Angeles Lakers, uzatmalarda New York Knicks'i çift haneli farktan dönüp 113-109 yenerek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.



Luka Doncic, 32 sayı, 12 asist ve 7 ribaundla takıma liderlik ederken, LeBron James 31 sayı, 12 ribaund ve 8 asist ekledi.



Knicks cephesinde Jalen Brunson 39 sayı ve 10 asistle oynadı. OG Anunoby 20 sayı kaydederken, Josh Hart 18 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Karl-Anthony Towns ise maçı 12 sayı ve 14 ribaundla tamamladı.



Knicks bu gece LA Clippers'a karşı oynayacak, Lakers ise Cumartesi günü Boston Celtics'e karşı dört maçlık bir deplasman yolculuğuna başlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Bulls 125-123 Magic

Pacers 118-124 Hawks

76ers 105-123 Celtics

Warriors 121-119 Nets

Rockets 109-97 Pelicans



