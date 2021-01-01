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Luka: "Kristaps, zihinsel anlamda daha iyi bir noktada"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, takım arkadaşı Kristaps Porzingis'in bu sezon 'zihinsel olarak daha iyi bir noktada' olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, takım arkadaşı Kristaps Porzingis'in bu sezon 'zihinsel olarak daha iyi bir noktada' olduğunu söyledi.

Mavericks ekibi, Perşembe günü Atlanta Hawks'a karşı oynanacak karşılaşmada takımla ilk maçına çıkacak olan yeni başantrenör Jason Kidd yönetiminde, yeni sezona hazırlanıyor.

Luka, 27 Eylül'den bu yana ilk kez medyaya konuştu ve Porzingis ile olan ilişkisine ve Letonyalı uzunun yeni sezon öncesi genel zihniyetine değindi:

"Bence artık çok daha iyi bir noktada, özellikle zihinsel olarak. Bana kalırsa bu sahada da belli oluyor. Herkes onun çok daha iyi oynadığını görebiliyor."

Dallas ekibi hazırlık maçları döneminde oynadığı dört karşılaşmada da galip gelerek, bu süreçte ligdeki en iyi savunma verimliliği derecesine de sahipti.


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