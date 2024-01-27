Luka Doncic çıldırdı: 73 sayı!

Sloven yıldız Luka Doncic, Dallas'ın Atlanta'yı 148-143 mağlup ettiği karşılaşmada tam 73 sayı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Luka Doncic çıldırdı: 73 sayı!
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27 Ocak 2024 09:12
Dallas Maverick'in yıldız ismi Luka Doncic, Atlanta karşısında tarihi bir performansa imza attı.

Sloven yıldız, takımının 148-143 kazandığı karşılaşmada tam 73 sayı attı.

24 yaşındaki yıldız 73 sayının yanı sıra karşılaşmayı 10 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Doncic, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.

BOOKER'DAN 62 SAYI

NBA'de gecenin bir diğer çılgın performansına imza atan isim Devin Booker oldu. Boker, takımı Phoenix'in Indiana karşısında sahadan 133-131 mağlup ayrıldığı karşılaşmada 62 sayı attı.

ALPEREN'DEN 25 DAKİKA 11 SAYI

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise Charlotte karşısında 25 dakika süre buldu. Alperen, takımının sahadan 138-104 galip ayrıldığı karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle karşılaşmayı tamamladı.

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