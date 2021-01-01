Luka Doncic artık logo üçlüğü de atıyor!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, geçtiğimiz gece Sacramento Kings'e karşı yarı sahadan attığı üçlükle maça damga vurdu.



Maçın bitimine 4:02 ve hücum saatinin bitmesine 2.6 saniye kala, Luka rahat bir şekilde logodan yolladığı üçlükle, Steph Curry ve Damian Lillard gibi yıldız isimleri anımsattı.



Karşılaşmayı 23 sayı, 10 asist ve 8 ribaundla tamamlayan Luka, maç sonrası bu şutuyla ilgili şunları söyledi:



"Logodan attığım şutlarıma, normal üçlüklerim ve serbest atışlarımdan daha çok güveniyorum. Normal şutlarımın girmeyip o şutun nasıl girdiğini anlamıyorum. Benim o normal şutlara çalışmam lazım."



