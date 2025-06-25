Los Angeles Lakers'ın yıldız gardı Luka Dončić, geçtiğimiz sezonki erken playoff elenişinin ardından fiziksel durumuna odaklandı.The Athletic'ten Dan Woike'un haberine göre Dončić, yaz döneminde önemli miktarda kilo vererek kondisyonuna yoğunlaştı.Habere göre Dončić, bu yaz döneminde bir ay boyunca saha çalışmalarından uzak durarak vücudunu geliştirmeye odaklandı. Katı bir diyet ve kardiyo programı uygulayan yıldız oyuncu, son görüntülerinde gözle görülür şekilde zayıflamış durumda. Slovenya Milli Takımı ile EuroBasket 2025 hazırlıklarına da başlayan Dončić, yeniden antrenman temposuna girdi:Lakers başantrenörü JJ Redick, Minnesota Timberwolves'a elenmelerinin ardından yaptığı açıklamada takımın "şampiyonluk seviyesinde fiziksel forma" ulaşması gerektiğini belirtmişti. Görünüşe göre Dončić bu çağrıyı dikkate aldı.Dallas Mavericks, Dončić'in kondisyonunu uzun süredir bir sorun olarak değerlendiriyordu ve bu da Lakers'a takas edilmesinin sebeplerinden biri olmuştu.Dončić'in bireysel performansı bu eksikliğe rağmen etkileyiciydi. 2018 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks tarafından 3. sıradan seçilip Mavericks'e takaslanan Dončić, bugüne dek 28.6 sayı, 8.6 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Beş kez All-Star seçilen Sloven yıldız, MVP oylamasında da beş kez ilk sekizde yer aldı.Playoff'larda ise performansını daha da yukarı taşıyan Dončić, beş maçlık seride 30.2 sayı ortalaması yakaladı ve maç başına 41.6 dakika ile tüm oyuncular arasında lider oldu.