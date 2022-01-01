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Luka 32-10 yaparak, Dallas'ı Batı'da 4. yaptı!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, ekibinin Utah Jazz'i 114-100 devirdiği maçta 32 sayı buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, ekibinin Utah Jazz'i 114-100 devirdiği maçta 32 sayı buldu.

Luka, Mavs'i 32 sayı, 10 ribaund ve 5 asistlik performansıyla Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya yükseltti!


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