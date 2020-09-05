Luis Enrique: 'Messi'nin kararına saygı duyuyorum'

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis Enrique, bir dönem Barcelona'da beraber çalıştığı Messi'nin kararı hakkında açıklamalarda bulundu.



Luis Enrique, Barcelona'nın farklı bir kulüp olduğunu söylerken Arjantinli'nin kararına da saygı duyduğunu belirtti.



"BU MESSI'NİN KİŞİSEL KARARI"



Enrique, Messi ile ilgili; "Onu tanıyorum çünkü Barcelona'da beraberdik. Herhangi bir değerlendirme yapmayacağım. Bu onun kişisel kararı ve ona saygı duymalıyız. Barça, tamamen farklı bir kulüp ve onun kararına saygılıyım." dedi.



Thiago'nun milli takımdaki rolü hakkında da yorum yapan Enrique; "Onu Barça B'den tanıyorum. Çoktan olgun bir oyuncuya dönüşmüştü ve şu anda liderlik rolünü üstleniyor. Toplu ve topsuz oyunda sorgulamaz bir yeteneğe sahip. Thiago, hala aynı sadece tecrübeyle sabit olarak daha da gelişme gösterdi." dedi.



İspanya ile Ukrayna, 6 Eylül günü saat 21:45'te karşı karşıya gelecek.



