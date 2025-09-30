30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-027'
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
0-226'
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-027'
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
0-026'
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
1-028'
30 Eylül
Marsilya-Ajax
3-027'
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
0-026'

Luis Enrique: "Barcelona'nın maçları bana keyif veriyor"

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Eylül 2025 20:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luis Enrique: 'Barcelona'nın maçları bana keyif veriyor'
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, "Güzel bir maç olacağını söyleyebilirim. Hücum oyunlarıyla tanınan ve topu ayağında tutmak isteyen iki takım karşı karşıya gelecek. Barcelona'dan Pedri'yi iyi tanıyorum ve o inanılmaz bir oyuncu. Barcelona'nın oyun tarzını seviyorum, özellikle Pedri oyunda olduğunda." dedi.

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Tüm teknik direktörler, hücum ve svunma arasında bir denge arar. Bu maçta, hücum ve savunmada eşit derecede iyi olan, kaliteli oyunculara sahip benzer iki takım karşı karşıya gelecek. Benzer bir zihniyete sahip bir takımla karşılaşmak bizim için heyecan verici. Hem teknik direktörler hem de oyuncular iyi bir maç oynamak istiyor. İki takım da benzer, bence top hakimiyeti maç için kilit olacak." diye konuştu.


Luis Enrique, "Hansi Flick'i bu takımla yaptıklarından dolayı takdir ediyorum. Hücum ediyor, savunmada çok iyi ve her duruma uyum sağlıyor. Bu takımın oyun tarzını seviyorum. Barcelona'nın her maçını izliyorum ve keyif alıyorum. Ben bir Barcelona taraftarıyım ve onların maçları bana büyük keyif veriyor." sözlerini sarf etti.

  
