Luis de la Fuente'den Türkiye için mesaj!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında salı günü Sevilla'da Türkiye ile karşılaşacak İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, en iyi kadrolarıyla kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.Luis de la Fuente, karşılaşmanın oynanacağı La Cartuja Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, milli futbolcu Fabian Ruiz ile açıklamalarda bulundu.Önemli bir maça çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam,İfadelerini kullandı.İspanyol teknik adam,sorusuna,yanıtını verdi.Şu anda tüm oyuncularının oynayacak durumda olduğunu açıklayan deneyimli teknik adam," dedi.Sevilla'da milli maç oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran De La Fuente,şeklinde konuştu.De la Fuentesorusunu,yanıtını verdi." sözlerini kullanan İspanyol teknik adam şöyle konuştu:De la Fuente, Laporte hakkında gelen bir soruya ise,yanıtını verdi.Deneyimli teknik adam, İspanya'nın son yıllardaki başarısının sebeplerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:İspanyol futbolcu Fabian Ruiz de önemli bir maça çıkacaklarını belirterek," İfadelerini kullandı.Real Betis taraftarı olduğunu ve bu stadyumda oynanacak maçtan dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Ruiz,şeklinde konuştu.