calendar 10 Kasım 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Clippers koçu Tyronn Lue, 34 yaşındaki oyuncunun "önümüzdeki birkaç maçı" kaçıracağını açıkladı.

Leonard, Cumartesi gecesi Clippers'ın Phoenix Suns'ı ağırladığı maçta üst üste üçüncü kez forma giyemedi.


Lue, Leonard'ın sakatlığının ayrıntıları ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda kesin konuşmasa da yapılan tıbbi kontrollerin uzun vadeli bir sorun beklenmediğini gösterdiğini söyledi.

Clippers'ın Pazartesi ve Çarşamba günleri iç sahada maçları bulunuyor. Ardından takım, Cuma gününden itibaren iki hafta boyunca yedi maçlık zorlu bir deplasman turuna çıkacak.

Leonard sezonun ilk üç maçında forma giymişti ve bu karşılaşmalarda 24.3 sayı, 5.7 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı. Geçtiğimiz Pazartesi Miami karşısında 37 dakika sahada kalarak 27 sayı üretmişti.

İki kez NBA Finalleri MVP'si seçilen Leonard, 2019'da Clippers'a katıldığından bu yana sakatlıklarla sık sık mücadele ediyor. 2021–22 sezonunun tamamını sağ dizindeki ciddi sakatlık nedeniyle kaçırmış, geçen sezonun ilk 34 maçını da aynı dizle ilgili sorunlar nedeniyle oynayamamıştı.

