Lucescu zorda! 13 kişiyle Barça deplasmanında

Teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Dinamo Kiev, Barcelona maçına 13 oyuncuyla çıkacak.



İspanya'ya 19 oyuncuyla giden ancak pazar günü yapılan PCR testlerinin 6'sının pozitif çıkması sonucu 13 oyuncuyla kalan Dinamo Kiev'de oyunculara salı sabahı bir test daha yapıldı. Bu testler sonucu 1 oyuncuda da daha koronavirüs saptanırsa maç ertelenecek.



UEFA'nın protokolleri gereği bir takım 13 oyuncuyla maça çıkabiliyor ancak sayı 12'ye düşerse maç iptal ediliyor. UEFA'nın test sonuçlarını yakından takip ettiği ve Dinamo Kiev'in 12 oyuncuya düşmesi halinde mücadeleyi 28 Ocak'tan önceki bir tarihe erteleyeceği bilgisi verildi.



Dinamo Kiev'de son olarak Nikolai Shaparenko, Oleksandr Karavaev, Gueorgui Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund ve Tudor Baluta'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı ve toplam 11 oyuncu koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.



Mircea Lucescu'nun yönetimindeki kalan 13 oyuncunun yaş ortalaması ise 22.37 oldu. As kalecileri Boyko ve Buschan'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Lucescu, genç kaleciler Nescheret, Morgun veya Ignatenko'dan biriyle sahaya çıkacak.



