Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçta bir pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.
Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin 23. dakikada attığı gol öncesinde faul olup olmadığı, karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.
Bakasetas topla çıkmak isterken, Lucas Torreira baskı yaptı ve topu kaptı. Bu sırada Torreira'nın Bakasetas'a faul yapıp yapmadığıyla ilgili birçok yorum yapıldı.
Maçın orta hakemi Attila Karaoğlan ve VAR hakemi Alper Ulusoy, pozisyonda bir şey olmadığına karar vererek golü geçerli saydı.
Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin 23. dakikada attığı gol öncesinde faul olup olmadığı, karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.
Bakasetas topla çıkmak isterken, Lucas Torreira baskı yaptı ve topu kaptı. Bu sırada Torreira'nın Bakasetas'a faul yapıp yapmadığıyla ilgili birçok yorum yapıldı.
Maçın orta hakemi Attila Karaoğlan ve VAR hakemi Alper Ulusoy, pozisyonda bir şey olmadığına karar vererek golü geçerli saydı.