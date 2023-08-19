Lucas Torreira ile Bakasetas'ın konuşulan pozisyonu!

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısında bir pozisyon en çok tartışılan ve konuşulan anlardan oldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Lucas Torreira ile Bakasetas'ın konuşulan pozisyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2023 23:25
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 23:27
Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçta bir pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin 23. dakikada attığı gol öncesinde faul olup olmadığı, karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.

Bakasetas topla çıkmak isterken, Lucas Torreira baskı yaptı ve topu kaptı. Bu sırada Torreira'nın Bakasetas'a faul yapıp yapmadığıyla ilgili birçok yorum yapıldı.

Maçın orta hakemi Attila Karaoğlan ve VAR hakemi Alper Ulusoy, pozisyonda bir şey olmadığına karar vererek golü geçerli saydı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery