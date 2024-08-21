Luan Peres'e Fransa'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres'e, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Luan Peres'e Fransa'dan talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2024 17:01
Transfer çalışmalarının yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncuları da elinden çıkartmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Luan Peres'e Ligue 1 ekiplerinden Brest talip oldu.



Haberde, Brest'in savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve Luan Peres'i adaylardan biri olarak değerlendirdiği kaydedilirken, oyuncunun son 2 sezonda yaşadığı sakatlıkların performansını etkileyebileceğine yer verildi.

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Luan Peres, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery