Luan Peres'e Fransa'dan talip çıktı

Transfer çalışmalarının yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncuları da elinden çıkartmak isteyensürpriz bir gelişme yaşandı.haberine göre; Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoperLigue 1 ekiplerindentalip oldu.Haberde, Brest'in savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve Luan Peres'iolarak değerlendirdiği kaydedilirken, oyuncunun son 2 sezonda yaşadığıperformansını etkileyebileceğine yer verildi.Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Luan Peres, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.