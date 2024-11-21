Louis Saha'nın serveti 5.1 milyar euro'ya yükseldi

Manchester United'ın eski futbolcusu Louis Saha, futbolculuk dönemi sonrası kurduğu iş ile servetini 5.17 milyar euro'ya yükseltti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Louis Saha'nın serveti 5.1 milyar euro'ya yükseldi
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21 Kasım 2024 23:27
Manchester United'ın eski futbolcusu Louis Saha, futbolculuk dönemi sonrası kurduğu iş ile servetini katladı.

İngiliz basınından Sport Bible'ın haberine göre; 2013 yılında 35 yaşındayken futbolu bırakan ve iş dünyasına giriş yapan Fransız futbolcu, yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla aldı.

Habere göre; Saha, pazarlamacı Kate Hamer, teknoloji yöneticisi Patrice Arnera ve Manchester United'ın eski pazarlama personeli Mike Farnan ile birlikte işletmeyi kurdu.

Profesyonel sporculara bağlantılarını kolaylaştırma hizmeti sunan 'AxisStars' isimli şirketin değeri bugün gelinen noktada 4.21 milyar euro'luk değere ulaştı.

Bu sayede Louis Saha'nın serveti 5.17 milyar euro'yu buldu.
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