Chicago Bulls oyun kurucusu Lonzo Ball, taraftarların bu sezon "kendisinin sahalara geri dönmesini bekleyebileceğini" söyledi.



Diz sorunları nedeniyle Ocak 2022'den beri bir NBA maçında oynamayan Bulls guardı, TMZ Sports'a yaptığı açıklamada iyileşme sürecinin "iyi gittiğini" ve bu sezon parkelere dönmeyi beklediğini belirtti:



"Taraftarlar parkelere dönmemi bekleyebilir. Tek istediğim şey bu."



Ball, ilk olarak 2018'de Los Angeles Lakers'ın bir üyesiyken sol dizindeki menisküsü yırtmış ve o zamandan beri üç ameliyat geçirmişti. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Lonzo, bir donörden menisküs nakli, kemik grefti ve dizine yeni kıkırdak yerleştirilmesini gerektiren nadir bir prosedür geçirdiğini açıklamıştı.



2021'de Bulls'a takas edildiğinden beri sadece 35 maçta oynamış olan 26 yaşındaki oyuncu, dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşmenin son sezonuna giriyor.



Bulls, normal sezonu 23 Ekim'de Ball'un eski takımı New Orleans Pelicans'a karşı deplasmanda açacak.





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