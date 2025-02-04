Londra derbisinde kazanan Chelsea!

Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea evinde West Ham'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Londra derbisinde kazanan Chelsea!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2025 00:57
Premier Lig'in 24. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea evinde Graham Potter'ın yönetimindeki West Ham'ı 2-1 mağlup etti.

Stamford Bridge'de oynanan maçın ilk golünü konuk ekip West Ham adına 42. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri ise 64. dakikada Pedro Neto ve 74. dakikada Aaron Wan-Bissaka (kendi ağlarına) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 43'e yükseltirken, West Ham United 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea deplasmanda Brighton'a konuk olurken, West Ham evinde Brentford'u ağırlayacak.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery