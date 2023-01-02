Liverpool'un serisi sona erdi!

Liverpool, Premier Lig'de deplasmanda Brentford'a 3-1 mağlup oldu. Jürgen Klopp'un öğrencilerinin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com
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Liverpool'un serisi sona erdi!
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02 Ocak 2023 22:29
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de Brentford deplasmanına konuk oldu. Brentford Community Stadyumu'ndaki mücadeleyi Liverpool, 3-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ibrahima Konate (Kendi kalesine), 42. dakikada Yoane Wissa ve 84. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti. Liverpool'un maçtaki tek golü 50. dakikada Oxlade Chamberlain'den geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool'un ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Jürgen Klopp'un öğrencileri ligde 28 puanda kaldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Brentford 26 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, bu kez Brighton deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

Görsel Kaynak: Brentford / Twitter

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