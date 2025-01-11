Liverpool, sahasında dört golle turladı

Liverpool, FA Cup 3. tur maçında sahasında İngiltere 2. Lig takımı Accrington'u 4-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, sahasında dört golle turladı
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11 Ocak 2025 17:08
Liverpool, FA Cup 3. tur maçında sahasında Accrington'u konuk etti. Anfield Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 29'da Diogo Jota, 45'te Alexander Arnold, 76'da Jayden Danns ve 90'da Federico Chiesa  kaydetti.

GENÇ OYUNCU İLK 11'DE BAŞLADI

16 yaşındaki Rio Ngumoha, Liverpool tarihinde bir FA Cup maçında sahaya çıkan en genç futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, FA Cup'ta tur atladı. Accrington ise turnuvaya veda etti.

Liverpool, ligde bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Accrington ise, İngiltere 2. Lig'de gelecek hafta sahasında Notts County ile karşı karşıya gelecek.
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