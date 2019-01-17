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Liverpool, o isim için İtalya'ya çıkartma yapacak

Lazio'nun yıldız golcüsü Ciro Immibile için Premier Lig devi Liverpool, harekete geçmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Liverpool, o isim için İtalya'ya çıkartma yapacak
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17 Ocak 2019 16:03
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun yıldız golcüsü Ciro Immobile için Premier Lig devlerinden Liverpool'un harekete geçeceği ve oyuncuyu izlemek için komite göndereceği yazıldı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri kısa süre içerisinde Lazio ile görüşmelere başlayacak ancak öncesinde Lazio'nun 20 Ocak Pazar günü Napoli ile oynayacağı müsabakayı takip edecek.

LEİVA VE LUİS ALBERTO KANALI

Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre daha önce Luis Alberto ve Lucas Leiva transferi nedeniyle İtalyan kulübü ile iyi ikili ilişkilere sahip olan Liverpool, yine bu sıcaklığı koruyarak harekatı tamamlamak istiyor.

28 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Lazio forması ile çıktığı 24 müsabakada 13 gol 7 asistlik performans sergilerken, geçtiğimiz sezonda 47 karşılaşmada 41 gol 11 asistle oynayarak yıldızını parlatmayı başarmıştı.

 

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