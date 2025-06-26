Liverpool, Milos Kerkez'i resmen açıkladı!

Transfer dönemini hareketli geçiren İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, yeni transferini açıkladı.
Liverpool, Bournemouth forması giyen 21 yaşındaki Macar futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
ARNE SLOT'UN 3. TAKVİYESİ
Merseyside ekibi, bu transfer için Bournemouth'a 46.5 milyon euro ödeme yapacak. Bu açıklanan transferle birlikte Arne Slot, 3. takviyesini gerçekleştirdi.
Macar oyuncu, Liverpool ile 5 yıl sürecek olan sözleşmeyi imzaladı.
Taraftara teşekkür eden Milos Kerkez, "Transferimden önce bile bana büyük sevgi gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Takımı her zaman olduğu gibi desteklemeye devam edin, çünkü siz dünyadaki en büyük taraftar kitlesisiniz." ifadelerini kullandı.
Bournemouth, Milos Kerkez'e veda mesajı yayımladı;
"Her şey için teşekkürler, Milos"
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde toplam 41 maçta süre bulan Milos Kerkez, 2 gol ve 6 asist kaydetti.
Liverpool, Bournemouth forması giyen 21 yaşındaki Macar futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
ARNE SLOT'UN 3. TAKVİYESİ
Merseyside ekibi, bu transfer için Bournemouth'a 46.5 milyon euro ödeme yapacak. Bu açıklanan transferle birlikte Arne Slot, 3. takviyesini gerçekleştirdi.
Macar oyuncu, Liverpool ile 5 yıl sürecek olan sözleşmeyi imzaladı.
Taraftara teşekkür eden Milos Kerkez, "Transferimden önce bile bana büyük sevgi gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Takımı her zaman olduğu gibi desteklemeye devam edin, çünkü siz dünyadaki en büyük taraftar kitlesisiniz." ifadelerini kullandı.
Bournemouth, Milos Kerkez'e veda mesajı yayımladı;
"Her şey için teşekkürler, Milos"
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde toplam 41 maçta süre bulan Milos Kerkez, 2 gol ve 6 asist kaydetti.
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