Liverpool, Milos Kerkez'i resmen açıkladı!

ARNE SLOT'UN 3. TAKVİYESİ

Taraftara teşekkür eden Milos Kerkez, "Transferimden önce bile bana büyük sevgi gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. T

PERFORMANSI

Transfer dönemini hareketli geçiren İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, yeni transferini açıkladı.Liverpool, Bournemouth forması giyen 21 yaşındaki Macar futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.Merseyside ekibi, bu transfer için Bournemouth'a 46.5 milyon euro ödeme yapacak. Bu açıklanan transferle birlikte Arne Slot, 3. takviyesini gerçekleştirdi.Macar oyuncu, Liverpool ile 5 yıl sürecek olan sözleşmeyi imzaladı.ifadelerini kullandı.Bournemouth, Milos Kerkez'e veda mesajı yayımladı;Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde toplam 41 maçta süre bulan Milos Kerkez, 2 gol ve 6 asist kaydetti.