Liverpool - Manchester City: Muhtemel 11'ler

İngiltere Premier Lig'de dev maç! Ligin 13. haftasında Liverpool ve Manchester City, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Anfield'da karşı karşıya gelecek.Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Salah, Gakpo, Diaz.Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, İlkay, Bernardo Silva, Nunes, Foden, Grealish, Haaland.Dev karşılaşma öncesi iki takımın form grafiği dikkat çekiyor. Manchester City, oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. Pep Guardiola'nın ekibi bu süreçte 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Manchester City, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.Liverpool ise oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Arne Slot'un ekibi son olarak Devler Ligi'nde sahasında Real Madrid'i 2-0'lık skorla geçmişti.Liverpool ile Manchester City arasındaki maç öncesi iki takım arasında 8 puanlık fark bulunuyor. Lider Liverpool'un 31, Manchester City'nin ise 23 puanı var. Manchester City, kazanarak şampiyonluk yarışına tutunmaya çalışacak. Liverpool ise galip gelerek zirvedeki puan farkını daha da açmak istiyor.