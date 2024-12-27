İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında lider Liverpool, Leicester City'yi konuk etti.



Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.



Mücadelede ilk gol, 6. dakikada Jordan Ayew'den geldi ve Leicester City 1-0 öne geçti.



Liverpool'da Cody Gakpo ise 45+1'de attığı golle skoru 1-1'e getirdi.



İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, maçın 49. dakikasında Liverpool'dan Curtis Jones, 49. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.



Dakikalar 82'yi gösterirken Muhammed Salah, Liverpool'un 3. golünü kaydetti ve fark 2'ye yükseldi.



Öte yandan Liverpool'da Gakpo'nun 68. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu golden önce Darwin Nunez'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



ZİRVEDE PUAN FARKI 7



Müsabaka, Liverpool'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlanırken ligin zirvesindeki puanını Kırmızılar 42'ye yükseltti. İkinci sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselten Liverpool'un 1 maç eksiği bulunuyor.



MUHAMMED SALAH TARİHE GEÇTİ



Bu sezon tüm kulvarlarda 19 gol, 15 asistlik performans sergileyen Muhammed Salah, Premier Lig tarihinde 100. iç saha golüne ulaşan 8. futbolcu oldu.



MAC ALLISTER ALEV ALDI



Ayrıca Liverpoollu oyuncu Alexis Mac Allister, Gakpo ve Jones'in gollerinde asisti yapan isim oldu. Bir önceki hafta da Tottenham ağlarını sarsan 26 yaşındaki futbolcu, son iki maçta 3 gole katkı yaptı.



Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Leicester City ise 14 puanla 18. sırada konumlandı.



Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, West Ham'a konuk olacak. Leicester City ise Manchester City'yi ağırlayacak.



