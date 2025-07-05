05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
19:00
05 Temmuz
Real Madrid-B. Dortmund
23:00
05 Temmuz
Kristiansund BK-Bodo/Glimt
21:00
05 Temmuz
Tromsoe-Molde
23:00
05 Temmuz
Sligo Rovers-Shamrock
21:45
05 Temmuz
Oesters IF-Mjaellby
16:00
05 Temmuz
Hammarby-IFK Vaernamo
18:30

Liverpool, Jota'nın ailesine bakacak

Diogo Jota ve kardeşinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu. Liverpool, yıldız oyuncunun maaşını ailesine ödeyecek ve 20 numaralı formasını emekli etti.

calendar 05 Temmuz 2025 14:21 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Jota'nın ailesine bakacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Portekizli yıldızı Diogo Jota ve kardeşi Andre Jota'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

28 yaşındaki Diogo Jota ve 26 yaşındaki kardeşi Andre, geçirdikleri trafik kazasının ardından araçlarında çıkan yangında yaşamlarını yitirdi. Olay, yalnızca İngiltere'de değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

YENİ EVLİLİK, BÜYÜK ACI

Diogo Jota, üç çocuğunun annesi olan nişanlısı Rute Cardoso ile 22 Haziran 2025'te dünyaevine girmişti. Evliliğinin hemen ardından verdiği bir röportajda kendini "dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.



AİLESİNE ANLAMLI DESTEK

Portekiz basınından Record gazetesinin haberine göre, Liverpool kulübü, Jota'nın sözleşmesinin kalan iki yıllık maaşını ailesine ödeme kararı aldı. Kulüp, bu zor dönemde futbolcunun ailesine maddi ve manevi destek sunmayı sürdürüyor.

FORMA NUMARASI EMEKLİ EDİLDİ

Liverpool ayrıca Diogo Jota'nın giydiği 20 numaralı formayı emekli ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 numara, 2024-25 sezonundaki şampiyonluğumuza yaptığı katkılarla sonsuza dek hatırlanacak. Merseyside derbisinde attığı son gol, Kop tribününün önünde alınan zaferin simgesi olarak kalacak."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.