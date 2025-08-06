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Liverpool'dan Lyon'a: Tyler Morton

Lyon, Liverpool kadrosunda yer alan Tyler Morton ile sözleşme imzaladı.

calendar 06 Ağustos 2025 11:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Lyon'a: Tyler Morton
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Lyon, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adım attı.

Fransız ekibi, Liverpool'da oynayan Tyler Morton'u 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Lyon'un kendi sayfasında yaptığı açıklamaya göre 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

PERFORMANSI

Morton, geçtiğimiz sezonda 11 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.
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