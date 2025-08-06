Liverpool'dan Lyon'a: Tyler Morton

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Lyon, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adım attı.



Fransız ekibi, Liverpool'da oynayan Tyler Morton'u 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.



Lyon'un kendi sayfasında yaptığı açıklamaya göre 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.



PERFORMANSI



Morton, geçtiğimiz sezonda 11 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.