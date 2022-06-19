Liverpool, 3. transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Fabio Carvalho ve Darwin Nunez'in ardından Calvin Ramsay'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; liverpoolfc.com
Abone Ol
Liverpool, 3. transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2022 15:21
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sağ bek Calvin Ramsay'i renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aberdeen forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alt yapısından yetiştiği Aberdeen'de son iki sezonda 39 maça çıkan Ramsay, bir de gol attı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, daha önce Benfica'dan Darwin Nunez ve Fulham'dan Fabio Carvalho'yu transfer etmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ