Livakovic, Szymanski'yi üzdü!

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi Lig A 1 Grup maçında Polonya ile karşılaştı. Opus Arena'da oynanan maçı Hırvatistan 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin galibiyet golü 52. dakikada Luka Mpdric'ten geldi.
Hırvatistan'da Dominik Livakovic 90 dakika süre aldı. Polonya'da Sebastian Szymanski ise 86. dakikada kenara geldi.
Bu sonuçla Hırvatistan grupta ilk galibiyetini aldı. Polonya ise ilk mağlubiyetini aldı.
Ev sahibi ekibin galibiyet golü 52. dakikada Luka Mpdric'ten geldi.
Hırvatistan'da Dominik Livakovic 90 dakika süre aldı. Polonya'da Sebastian Szymanski ise 86. dakikada kenara geldi.
Bu sonuçla Hırvatistan grupta ilk galibiyetini aldı. Polonya ise ilk mağlubiyetini aldı.
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