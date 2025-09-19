19 Eylül
Livakovic: "En iyi kaleci olmak için geldim"

Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, basın toplantısında kulübe geliş sürecinden ve hedeflerinden bahsetti.

19 Eylül 2025 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Livakovic: 'En iyi kaleci olmak için geldim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Girona FC'deki ilk basın toplantısında hem hedeflerini hem de kulübe geliş sürecini anlattı. Milli takımdan arkadaşı Luka Modric'in tavsiyesiyle Montilivi'ye imza atan Livakovic, teknik direktör Míchel'den öğreneceği çok şey olduğunu söyledi.

İLK İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI

Girona FC'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, Perşembe günü Montilivi'de basın karşısına çıktı. Kırmızı-beyazlı formayla ilk izlenimlerini paylaşan Livaković, takıma katkı sunma ve büyümesine yardımcı olma konusundaki kararlılığını dile getirdi:


"Girona'ya gelme fırsatı doğduğunda hiç tereddüt etmedim; kulüp bana çok ilginç göründü. En iyi kaleci olmak için buradayım."

MÍCHEL İLE ÇALIŞMAK

Hırvat file bekçisi, teknik direktör Míchel ile çalışmanın kendisini heyecanlandırdığını da vurguladı:

"Kendisi çok talepkâr ve detaycı bir teknik direktör, taktiksel konular üzerinde çok çalışıyor. Ondan çok şey öğreneceğimden eminim. Şu anda odaklandığım tek şey elimden gelenin en iyisini yapmak."

MODRIC'İN TAVSİYESİ

Livakovic, transfer sürecinde Luka Modric'in tavsiyesinin önemli rol oynadığını açıkladı:

"Modric ile çok konuştum, milli takımdan en yakın arkadaşımdır. Girona'ya imza atmamı tavsiye etti ve Míchel'den övgüyle bahsetti."

BALAÍDOS DEBÜSÜ

Yeni kaleci, Celta Vigo deplasmanındaki ilk maçını da değerlendirdi:

"Vigo'da galip gelememek üzücüydü. Takımı çok beğendim: hem savunmada hem hücumda iyiydik. Umarım bu Cumartesi daha şanslı oluruz ve ilk galibiyeti alırız."

GİRONA'YI TANIMAK İSTİYOR

Son olarak şehri ve kültürü keşfetmek istediğini söyleyen Livakovic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce hiç Girona'ya gelmemiştim ama buradaki yemeklerin çok iyi olduğunu biliyorum. Ailemle birlikte bu bölgeyi keşfetmeyi dört gözle bekliyorum."

Hırvat kaleci, hırsı ve bağlılığıyla Girona'nın en üst seviyede rekabet etmeyi sürdürmesine yardımcı olacak kilit oyunculardan biri olmaya hazır görünüyor.

1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
