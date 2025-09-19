Livakovic: 'En iyi kaleci olmak için geldim'

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Girona FC'deki ilk basın toplantısında hem hedeflerini hem de kulübe geliş sürecini anlattı. Milli takımdan arkadaşı Luka Modric'in tavsiyesiyle Montilivi'ye imza atan Livakovic, teknik direktör Míchel'den öğreneceği çok şey olduğunu söyledi.Girona FC'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, Perşembe günü Montilivi'de basın karşısına çıktı. Kırmızı-beyazlı formayla ilk izlenimlerini paylaşan Livaković, takıma katkı sunma ve büyümesine yardımcı olma konusundaki kararlılığını dile getirdi:Hırvat file bekçisi, teknik direktör Míchel ile çalışmanın kendisini heyecanlandırdığını da vurguladı:Livakovic, transfer sürecinde Luka Modric'in tavsiyesinin önemli rol oynadığını açıkladı:Yeni kaleci, Celta Vigo deplasmanındaki ilk maçını da değerlendirdi:Son olarak şehri ve kültürü keşfetmek istediğini söyleyen Livakovic, sözlerini şöyle tamamladı:Hırvat kaleci, hırsı ve bağlılığıyla Girona'nın en üst seviyede rekabet etmeyi sürdürmesine yardımcı olacak kilit oyunculardan biri olmaya hazır görünüyor.