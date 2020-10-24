Lille'de Türk akını devam edecek! Sıradaki isim...

'Gecenin yıldızı'

Yeni lider Burak Yılmaz

Sırada yeni yıldızlar var

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Türk yıldızlarının performanslarıyla sezona çok iyi başladı. Ligde 9 haftada 17 puanla lider olan kırmızı-mavililer, Avrupa Ligi'ne de Sparta Prag karşısındaki 4-0'lık deplasman galibiyetiyle girdi.Son 2 maçta 8 gol atan Lille'de Burak Yılmaz 1 gol, 1 asist yaparken, Yusuf Yazıcı 4 gol kaydetti. Zeki Çelik de 1 asistle oynadı. Lille'i sırtlayan ve aynı zamanda A Milli Takımımızın da yıldızları olan Türk futbolcular herkesi büyülüyor.Teknik Direktör Christophe Galtier de Türk yıldızlara övgülerde bulundu. Galtier, "Yusuf Yazıcı'nın son gelişimi hem enteresan hem de hoşuma giden bir durum. Yusuf Yazıcı için güzel bir gelişme. Burak Yılmaz bizim için özel bir futbolcu. Bizle olması güzel" diye konuştu.Lille de, Yusuf Yazıcı'nın Sparta Prag önündeki hat-trickini özel yayınlarla kutladı, yıldız isim haftanın 11'ine de seçildi.Sezon başında transfer olduğu Lille'de kısa sürede uyum sağlayan Burak Yılmaz, takım içerisinde liderliği ele aldı. 7 maçta 3 gol atan 34 yaşındaki forvet, kadroda herkes tarafından sevilen bir isim oldu. Sadece Türk yıldızlar değil, diğer takım arkadaşları tarafından da saygı duyulan Burak, soyunma odası ve saha içinde bir ağabey gibi hareket ediyor. Burak'ın, antrenman ve maçlar dışında da takımı toparlayan figürlerden olduğu kaydedildi. Yusuf Yazıcı'nın performansını artırmasında da deneyimli yıldızın katkısının büyük olduğundan bahsedildi.Lille'in Sportif Direktörü Luis Campos'un Türk planı başarıyla tuttu. Son 2 sezondur transfer dönemlerinde Türkiye'den futbolcularla ilgilenen Campos, Zeki Çelik'le başlattığı çalışmayı Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile sürdürmüştü. Başarılı futbol adamının devre arası transfer döneminde de Türkiye'den futbolcuların kapısını çalacağı öğrenildi.Türk yıldızların etkisiyle takımın şu an Ligue 1 ve Avrupa Ligi'nde başarıyla ilerlemesi nedeniyle memnun olan Luis Campos'un yeni hedefinin Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan olacağı iddia edildi.