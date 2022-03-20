Lille, 10 kişiyle kazandı

Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Nantes'i 1-0 mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille, 10 kişiyle kazandı
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20 Mart 2022 00:52
Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Nantes ile karşı karşıya geldi.

Ligin 29. haftasında oynanan karşılaşmayı Lille, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Lille'e galibiyeti getiren tek golü 41. dakikada Amadou Onana kaydetti.

Lille'de Timothy Weah, 64. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan Lille'de Burak Yılmaz, 74. dakikada oyuna dahil oldu. Zeki Çelik ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Lille, ligde puanını 46'ya yükseltti. Nantes ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, Bordeaux ile kendi sahasında karşılaşacak. Nantes ie Clermont deplasmanına konuk olacak.

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