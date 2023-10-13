Portland Trail Blazers'ın, eski yıldızı Damian Lillard'ın menajerinin yaptığı bazı yorumlarla kendilerini "utandırdığını" düşünerek, yıldız oyuncuyu Miami Heat yerine Milwaukee Bucks'a takas etmeye karar verdiği iddia edildi.



Fox Sports Radio'dan Ben Maller'ın açıklamasına göre Lillard'ın menajeri Aaron Goodwin'in kamuoyuna yaptığı açıklamalar, Trail Blazers organizasyonunda hoşnutsuzluğa yol açarak planlarını değiştirmelerine ve sonunda Heat yerine Bucks'la pazarlık yapmalarına yol açtı:



"Sokaklarda bu konuyla alakalı konuşan insanlarla rastgele mesajlaşarak şu sonuca ulaştım; Anladığım kadarıyla Portland, Dame Lillard'a istediğini vermeye, yani kendisini Miami'ye göndermeye hazırdı. Ancak daha sonra menajeri medyaya Portland'daki birçok önemli insanı rahatsız eden bazı yorumlarda bulundu. İşte tam bu noktada Blazers yön değiştirdi... Lillard'ın menajeri takımı utandırmıştı.



Görünüşe göre menajeri, aralarında böyle bir şeyin olacağına dair gizli bir anlaşma varken kamuoyuna bazı tehdit edici yorumlar yaparak çizgiyi aşmış."



Lillard'ın Heat'e beklenen takası, beklenmedik bir dönüş yapmış ve Bucks'a sürpriz hamlesiyle sonuçlanmıştı.



