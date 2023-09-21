Likya Maratonu Antalya'da yapılacak

12. Likya Yolu Ultra Maratonu 23 Eylül'de Antalya'da koşulacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Likya Maratonu Antalya'da yapılacak
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21 Eylül 2023 17:06
Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Likya Yolu Ultra Maratonu, 23 Eylül Cumartesi günü koşulacak.

Kemer Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğünün destekleriyle Uzunetap platformu tarafından organize edilen ultra maratona, 125'i yabancı 400 sporcu katılacak.

Tarihi Likya Yolu'nda yarışacak sporcular; 20, 37 ve 58 kilometrelik etaplarda dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin son yıllarda spor destinasyonu haline geldiğini belirtti.

Topaloğlu, Kemer'i deniz, kum ve güneşin yanı sıra spor turizmiyle de tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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