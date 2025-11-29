Ligden çekilen Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın tüm maçları 20-0 kabul edildi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı ligden çekildi. Kocaeli temsilcisi, bugüne kadar oynadığı bütün maçlardan 20-0 hükmen mağlup sayıldı.



Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) maç bilgi sayfasında yer alan sonuçlara göre, Kocaeli temsilcisinin ligde çıktığı tüm maçlar 20-0 hükmen mağlubiyetle sonuçlandı.



Ligde oynadığı karşılaşmalarda tek galibiyetini Dardanel Çanakkale Belediyespor'a karşı 70-67'lik sonuçla alan Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın bu galibiyeti de Çanakkale temsilcisi lehine 20-0 hükmen tescil edildi.



Yaşanan gelişmelerin ardından Dardanel Çanakkale Belediyespor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.



