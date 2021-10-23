Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırladı.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Gervinho kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 24 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü. 6. mağlubiyetini alan Göztepe ise 8 puanla 18. sırada yer aldı.



Trabzonspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 22 maça taşıdı.



Trabzonspor, gelecek hafta Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.



TRABZONSPOR'UN 11'İNDE DEĞİŞİKLİKLER



Trabzonspor, geçen hafta kazandığı Fenerbahçe maçının ilk 11'inden 3 farklı isimle sahada yer aldı.



Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek İzmir deplasmanına lider gelen bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Göztepe karşısında Fenerbahçe maçı ilk 11'inden 3 ismi değiştirdi.



Fenerbahçe maçında forma giyen ve sakatlıkları bulunan isimlerden Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Bruno Peres'in yerine Yusuf Sarı, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz mücadele etti. Bordo-mavili ekipte Dorukhan Toköz ile Yusuf Sarı, bu sezon ilk kez kendilerine başlangıç 11'inde şans buldu.



GÖZTEPE'DE 2 DEĞİŞİKLİK



Göztepe Teknik Direktör Nestor El Maestro, 9. haftada 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.



O müsabakayı sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Halil Akbunar'ın yerine Lourency, Atakan Çankaya'nın yerine ise cezasını tamamlayan Dino Arslanagic forma giydi.



TÜM BİLETLER SATILDI



Öte yandan Göztepe Kulübü, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesinin yarısı kadar seyirci alındığı müsabakada satışa çıkan tüm biletlerin satıldığı açıkladı.



HAMSIK GERİ DÖNDÜ



Bordo - mavililerin Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik, 1 maç aradan sonra formasına tekrar kavuştu.



BAKASETAS OYNAMADI



Abdullah Avcı, maçtan önce yaptığı açıklamada, Bakasetas'ı dünkü antrenmanın ardından çekilen MR'ı temiz çıkmasına rağmen riske etmediklerini ve oyuncunun kadroda yer almadığını bildirdi.



YUSUF SARI, TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Trabzonspor'un hücum oyuncusu Yusuf Sarı, ilk 11 olarak başladığı Göztepe maçının devre arasında yaşadığı problem nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.



DORUKHAN TOKÖZ SAKATLANDI



Trabzonspor'da Göztepe maçına sağ bek olarak başlayan Dorukhan Toköz, karşılaşmanın 71. dakikasında sakatlandı ve yerini Serkan Asan'a bıraktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.



39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.



43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.



Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.





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