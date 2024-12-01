Lider Napoli tek golle kazandı!

İtalya Serie A 14. hafta maçında Napoli, deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

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Lider Napoli tek golle kazandı!
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01 Aralık 2024 18:57
İtalya Serie A 14. hafta maçında Napoli, deplasmanda Torino ile karşılaştı. Olimpico Grande Torino Stadı'nda oynanan maçı Napoli 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Scott McTominay kaydetti.

Napoli ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Torino'nun ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu galibiyetin ardından Napoli'nin puanı 32'ye çıktı ve Conte'nin öğrencileri liderliğini sürdürdü. Torino ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lazio ile karşılaşacak. Torino ise Genoa ile karşı karşıya gelecek.

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