Lider Eyüpspor, Giresun'da takıldı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Lider Eyüpspor, Giresun'da takıldı
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04 Şubat 2024 21:04
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Arda Turan'ın yönetimindeki lider Eyüpspor, Mehmet Birinci'nin ekibi Giresunspor ile karşılaştı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Eyüpspor 49 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken, son sıradaki Giresunspor 7 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Giresunspor deplasmanda Manisa FK'ye konuk olacak.

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