Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Arda Turan'ın yönetimindeki lider Eyüpspor, Mehmet Birinci'nin ekibi Giresunspor ile karşılaştı.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte konuk ekip Eyüpspor 49 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken, son sıradaki Giresunspor 7 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Giresunspor deplasmanda Manisa FK'ye konuk olacak.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte konuk ekip Eyüpspor 49 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken, son sıradaki Giresunspor 7 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Giresunspor deplasmanda Manisa FK'ye konuk olacak.