Premier Lig'in 11. haftasında Lider Arsenal, deplasmanda Sunderland'e konuk oldu.



Light Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.



Karşılaşmada Arsenal'in gollerini 54. dakikada Bukayo Saka ve 74. dakikada Leandro Trossard attı.



ARSENAL'İN SERİSİ 812 DAKİKA SÜRDÜ



Ev sahibi Sunderland'in gollerini ise 36. dakikada Daniel Ballard ve 90+4.dakikada Brian Brobbey attı. Arsenal, 36. dakikada yenilen bu golle birlikte 812 dakika sonra kalesinde gol gördü.



5 MAÇ SONRA PUAN KAYBI



Bu sonuçla birlikte lider Arsenal'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 26 puan ile liderliğini sürdürdü. Sunderland ise 19 puanla 3. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Arsenal, ezeli rakibi Tottenham'ı konuk edecek. Sunderland, Fulham'a konuk olacak.