08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
1-3
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
2-0
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
2-1
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
1-3DA
08 Kasım
Le Havre-Nantes
1-1
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-0
08 Kasım
Parma -AC Milan
1-252'
08 Kasım
Juventus-Torino
0-0
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
0-1DA
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
3-1
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
2-2
08 Kasım
Chelsea-Wolves
0-0DA
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
3-1
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-1
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-2
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
1-0DA

Lider Arsenal, 90+4'te şoku yaşadı!

Premier Lig'in 11. haftasında Lider Arsenal, Sunderland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

calendar 08 Kasım 2025 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lider Arsenal, 90+4'te şoku yaşadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'in 11. haftasında Lider Arsenal, deplasmanda Sunderland'e konuk oldu.

Light Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Arsenal'in gollerini 54. dakikada Bukayo Saka ve 74. dakikada Leandro Trossard attı.

ARSENAL'İN SERİSİ 812 DAKİKA SÜRDÜ

Ev sahibi Sunderland'in gollerini ise 36. dakikada Daniel Ballard ve 90+4.dakikada Brian Brobbey attı. Arsenal, 36. dakikada yenilen bu golle birlikte 812 dakika sonra kalesinde gol gördü.

5 MAÇ SONRA PUAN KAYBI

Bu sonuçla birlikte lider Arsenal'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 26 puan ile liderliğini sürdürdü. Sunderland ise 19 puanla 3. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Arsenal, ezeli rakibi Tottenham'ı konuk edecek. Sunderland, Fulham'a konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.