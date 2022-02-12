Spor Toto 1. Lig lideri MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, İstanbul ekibi 1-0 kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Valon Ethemi kaydetti.



Öte yandan İstanbulspor'da 55. dakikada Michael Ologo, 90+5. dakikada Alperen Uysal, kırmızı kartla oyundan çıkartıldı.



Bu skorun ardından İstanbulspor, 5 maçlık yenilmeme serisini 6'ya, 3 maçlık galibiyet serisini ise 4'e çıkardı. Ankaragücü'nün de 6 maçlık galibiyet serisi bu maçla birlikte sona erdi.



Aldığı galibiyetle 39 puana ulaşan İstanbulspor, ligde 5. sıraya yerleşti. 48 puanda kalan Ankaragücü ise maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor.



Gelecek hafta Ankaragücü, Menemenspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.









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