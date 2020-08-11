Leverkusen'in hocası: 'Havertz, Heracles'te oynayacak'

"HAVERTZ, HERACLES'TE OYNAYACAK"

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Peter Bosz, Inter'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda ettikleri maçın ardından basının karşısına çıktı.Mücadeleyi değerlendiren Bosz, "Harika bir rakibe karşı kaybettik. İlk 20 dakika yeterince iyi oynayamadık. Lukaku bize çok problem çıkardı. Ardındna daha iyi oynamaya başladık ve dengeyi elimize aldık. Çok daha iyi bir sonuç alabilirdik. Bu nedenle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi."Marcelo Brozovic'i orta sahada durduramadık." sözleriyle konuşmasını sürdüren Bosz, "Çok fazla özgürlük tanıdık ve ilk 20 dakikada skorun değişmesişnde önemli payı vardı. Lukaku da birebir pozisyonlarda çok iyiydi." ifadelerini kullandı.Bir basın mensubundan gelen, "Kai Havertz, Leverkusen için son maçına çıktı diyebilir miyiz?" şeklinde gelen soruya Peter Bosz, bir espriyle yanıt verdi:"Evet! Bunu ilk kez burada açıklıyorum. Kai Havertz, gelecek sezon Heracles Almelo için oynayacak."