Levent Mercan'ın hedefi istikrar

Fenerbahçe forması ile ilk kez Hatayspor karşısında ilk 11 başlayan Levent Mercan, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmek için büyük çaba sarf ediyor.
Genç sol bek, kalan haftalarda da sarı lacivertli formayı almak ve ilk 11'in vazgeçilmezi olmak istiyor.
Sezon başında 2 milyon euro karşılığı Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki Levent, bu sezon 3 maçta toplam 100 dakika oynadı.
Genç sol bek, kalan haftalarda da sarı lacivertli formayı almak ve ilk 11'in vazgeçilmezi olmak istiyor.
Sezon başında 2 milyon euro karşılığı Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki Levent, bu sezon 3 maçta toplam 100 dakika oynadı.