27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Levent Mercan: "Beşiktaş'ı da inşallah yeneriz"

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı sonrası Levent Mercan açıklama yaptı.

calendar 28 Ekim 2025 00:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Levent Mercan: 'Beşiktaş'ı da inşallah yeneriz'
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Levent Mercan "Son maçlarda üzerine koyarak gidiyoruz. İyi bir maç gösterdik. Hiç pes etmedik. Daha gol atabilirdik. Bu galibiyetle hepimiz mutluyuz. Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Levent Mercan "Onu da haftaya görürüz. Derbi maçı. Üzerine koyarak gitmek, kazanmak istiyoruz. Onu bu hafta düşüneceğiz. Antrenmanlarda iyi hazırlanıp çıkacağız. İnşallah üzerine koyarak alırız bu maçı da." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
